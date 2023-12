Overtuigende Veenstra verslaat Huybrechts op WK darts en treft Van Gerwen

Op de negende speeldag van het WK darts heeft Richard Veenstra de Belg Kim Huybrechts overtuigend verslagen met 3-0 (9-0 in legs). Veenstra zorgt wel vaker voor verrassingen in het darten. Zo versloeg hij een maand geleden nog regerend wereldkampioen Micheal Smith in de Players Championship Finals.

Tijdens kerst wordt er niet gedart op het WK, maar daarna staat er een Nederlands onderonsje op het programma: Veenstra zal het in de derde ronde opnemen tegen Michael van Gerwen.

Veenstra is scherp

Veenstra begon voortvarend en pakte de eerste set met veel overtuiging. Zijn finishes waren een stuk scherper dan die van zijn Belgische tegenstander en zo pakte hij de 1-0 voorsprong in sets. Huybrechts begon steeds sterk, maar leek dan wat in te zakken met zijn worpen.

In de tweede set had Huybrechts opnieuw moeite met de tops en hij bleef zijn finishkansen missen, waardoor Veenstra weer de druk verder op kon voeren.

Ook in de derde set was het wedstrijdbeeld niet anders. Zijn eerste matchdarts miste Veenstra nog wel, maar zijn tweede poging was raak. Huybrechts droop in mineur af, terwijl Veenstra kon terugkijken op een machtig optreden met een gemiddelde van bijna 100 punten.

Vanavond komt Berry van Peer, die eerder verrassend op zijn WK-debuut Luke Woodhouse versloeg, in actie tegen Josh Rock.