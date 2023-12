IOC-baas Bach verdedigt toelating Russen in Parijs 2024, vreest geen Oekraïense boycot

Bij de toelating van Russische en Belarussische atleten op de Olympische Spelen van Parijs is een "gulden middenweg" gevonden, stelt Thomas Bach, baas van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). In gesprek met de Duitse krant Welt am Sonntag reageert de IOC-baas op het begin deze maand genomen besluit.

Sporters uit Rusland en Belarus kunnen volgend jaar in Frankrijk onder neutrale vlag deelnemen aan de Spelen, maar hun logo's en volksliederen zijn verboden. Landenteams mogen niet meedoen in Parijs.

Zowel uit Oekraïne als Rusland klonk kritiek op het besluit. Het Russisch Olympisch Comité noemde de voorwaarden "vernederend". Bach houdt vast aan de juistheid van het besluit. "Dit is opnieuw een herinnering aan de hele wereld van de sancties die zijn opgelegd."

De Duitser vreest geen Oekraïense boycot van de Olympische Spelen. "Waarom zou Oekraïne eigen atleten straffen voor de invasie van de Russen en ze hun olympische droom afnemen?"

"Je bent geen voorstander van oorlog, alleen omdat je niet aan alle eisen van Oekraïne voldoet. We hebben de Oekraïense atleten sinds het begin van de oorlog met ongekende solidariteit gesteund."

Gezien de boze reacties uit Rusland en Oekraïne concludeert Bach: "We hebben blijkbaar de gulden middenweg gevonden."