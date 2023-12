Amerikaanse vrouw bevallen van twee kinderen uit twee baarmoeders

Een Amerikaanse vrouw is binnen twee dagen bevallen van twee kinderen uit verschillende baarmoeders. Kelsey Hatcher (32) uit Alabama beviel afgelopen woensdag van haar dochter Roxi, en bracht een dag later via een keizersnede haar dochter Rebel ter wereld, zo meldt de University of Alabama (UAB) in een persbericht.

Hatcher hoorde op haar zeventiende dat ze twee baarmoeders heeft, een zeldzame eigenschap die ze deelt met ongeveer 0,3 procent van de vrouwelijke wereldbevolking, dus zo'n 12 miljoen vrouwen wereldwijd.

Het gebeurt echter zelden dat deze vrouwen in beide baarmoeders zwanger worden, de kans daarop is volgens UAB ongeveer één op een miljoen. Nóg zeldzamer is het dat beide kinderen gezond ter wereld komen. In 2019 gebeurde dat bij een vrouw in Bangladesh, die een maand na een vroeggeboren baby beviel van een tweeling.

Kinderen waren niet gepland

De twee pasgeboren meisjes kunnen een twee-eiige tweeling genoemd worden, zegt professor Richard Davis, die bij de UAB de bevallingen begeleidde. Het zijn immers twee kinderen geboren uit verschillende eicellen, bevrucht door verschillende spermacellen, die tegelijkertijd in de buik gezeten hebben. In tegenstelling tot bij reguliere tweelingen "had in dit geval alleen elke baby een eigen kamertje om te groeien en ontwikkelen."

Hatcher beviel eerder al van drie kinderen, telkens geboren uit één van de twee baarmoeders, en was eigenlijk niet van plan aan nog meer kinderen te beginnen, vertelt ze aan nieuwssite AL.com. Ze hebben nu vijf kinderen, allen jonger dan 7 jaar.

Ze zegt via een persverklaring dat het hele gezin nu thuis is "om van de kerstvakantie te genieten."

De universiteit publiceerde deze video over de zeldzame bevalling: