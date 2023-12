Minuut stilte en herdenkingsdienst voor slachtoffers bloedbad in Praag

In Tsjechië is het vandaag een dag van nationale rouw na het bloedbad op de Karelsuniversiteit in Praag. Afgelopen donderdag schoot een 24-jarige student veertien mensen dood op de faculteit Letteren. Daarna pleegde hij zelfmoord.

Op overheidsgebouwen hangen vlaggen halfstok en om 12.00 uur werd een minuut stilte gehouden. In het hele land luidden klokken en in de Sint-Vituskathedraal in Praag was een mis om de slachtoffers te herdenken, in aanwezigheid van president Pavel.

De rector van de Karelsuniversiteit en de aartsbisschop van Praag hielden een toespraak. "We zijn allemaal op onze eigen manier nog steeds geschokt", zei de aartsbisschop. "We moeten duidelijk veroordelen wat er is gebeurd, maar ook naar de toekomst kijken."

Bij de universiteit is de afgelopen dagen een zee van bloemen en kaarsen ontstaan: