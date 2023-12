Opnieuw schildpad op Zeeuws strand, verzwakt en begroeid met mosselen

Op het strand bij Dishoek, bij Vlissingen, is vanmorgen opnieuw een zeldzame Kemps zeeschildpad aangespoeld. Het is de derde keer in korte tijd dat dit gebeurt. Het dier bleek ernstig verzwakt en zat onder de vastgegroeide mosselen.

Een wandelaar zag de zeeschildpad rond 10.15 uur op het strand, meldt Omroep Zeeland. Hij belde Jaap van der Hiele van het Reddingsteam Zeedieren, die het dier ophaalde.

Het gaat om een iets jonger exemplaar dan de eerdere twee Kemps schildpadden die werden gevonden, zegt Van der Hiele. De schildpad leek verzwakt. "Dat zie je onder meer aan de mosselen die op zijn schild vastgegroeid zitten. Normaal gesproken halen ze die er zelf af", aldus Van der Hiele. "En door de mosselen worden ze ook steeds zwaarder, waardoor ze nog moeilijker voedsel vinden en verder verzwakken."

Warme Golf van Mexcio

Het blijft onduidelijk hoe de Kemps zeeschildpadden in Nederland terechtkomen. Het zeldzame dier is met een gemiddelde lengte van zo'n 60 tot 70 centimeter de kleinste zeeschildpad ter wereld en leeft normaal gesproken in de warme Golf van Mexico. Mogelijk zijn de dieren in een verkeerde golfstroom beland.

Eind oktober belandde er een in de netten van vissers uit Arnemuiden. Dat dier kreeg de naam Boeier, vernoemd naar het gelijknamige schip van de vissers. Vorige week spoelde er een aan op het strand bij Zoutelande, niet ver van Dishoek. Dat dier kreeg de naam Bløf, vernoemd naar de Zeeuwse popgroep.

De schildpad van vanochtend is wat kleiner dan de andere twee. Het dier krijgt de naam Mister T. Die naam koos de wandelaar omdat een van zijn kinderen surft en zichzelf daarbij Mister T. noemt.

Blijdorp in Rotterdam

Mister T. wordt net als zijn soortgenootjes overgebracht naar diergaarde Blijdorp in Rotterdam, de enige plek in Nederland waar zeeschildpadden worden opgevangen.

Van der Hiele sluit niet uit dat er nog meer gevonden worden de komende tijd.