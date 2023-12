Kandidate die Poetin wilde uitdagen uitgesloten van verkiezingen

Jekaterina Doentsova mag niet meedoen aan de Russische presidentsverkiezingen in maart. Ze wilde het opnemen tegen Vladimir Poetin, maar volgens de Russische kiescommissie zitten er fouten in haar aanvraag om zich als kandidaat te registreren.

De 40-jarige Doentsova werkte als lokale televisieverslaggever in Rzjev en ging in die stad ook de lokale politiek in. Ze spreekt zich openlijk uit tegen het beleid van Poetin. Zo wil ze de oorlog in Oekraïne beëindigen, politieke gevangenen bevrijden en de banden met de buitenwereld herstellen.

"Natuurlijk koester ik geen illusies over deze 'verkiezingen' en net als ieder normaal mens ben ik bang", schrijft ze op haar website. "Maar ik heb de hoop dat Rusland op democratische wijze kan worden hervormd."

'Elke ervaring is een ervaring'

Drie dagen geleden leverde Doentsova haar documenten in bij de kiescommissie om zich verkiesbaar te stellen. De leden van de commissie wezen haar kandidatuur unaniem af, omdat ze niet over de juiste handtekeningen beschikte.

Doentsova kon wel rekenen op lovende woorden van het hoofd van de commissie. "Je bent een jonge vrouw, je hebt alles nog voor je. Elk minpunt kan altijd in een pluspunt worden veranderd. Elke ervaring is nog steeds een ervaring", aldus Ella Pamfilova.

Critici zien de uitsluiting van Duntsova als bewijs dat in Rusland op dit moment geen sprake is van eerlijke verkiezingen en dat de uitslag al vaststaat. Waarnemers gaan ervan uit dat als Duntsova al aan de verkiezingen zou mogen deelnemen, ze geen schijn van kans zou maken tegen Poetin.

Het Kremlin zegt dat Poetin zal winnen omdat hij steun geniet in de hele samenleving. Afgaande op opiniepeilingen zou de president rond de 80 procent van de stemmen krijgen. De verkiezingen in Rusland zijn van 15 tot en met 17 maart.