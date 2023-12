Hoogwater in de rivieren: 'Met kerst wordt het spannend'

Bij storm Pia eerder deze week was het vooral de wind die tot problemen leidde. Nu gaat het om de aanhoudende regen. In veel gevallen blijft de overlast beperkt tot ondergelopen kades en weilanden. Maar in een aantal gevallen grijpen de waterschappen in. Zo is de waterstand in de Roer bij Vlodrop inmiddels zo hoog dat daar over een afstand van meer dan vijftig meter noodschotten en zandzakken zijn geplaatst. Dat levert bij het dorp op de grens met Duitsland een 'extra' dijk op van ongeveer een meter hoog, meldt 1Limburg .

Het is de eerste keer dat het Waterschap Limburg de schotten in de praktijk gebruikt. Ze zijn aangeschaft na het hoogwater dat in de zomer van 2021 vooral het zuiden van Limburg trof. "We blijven de waterstanden, waterafvoeren en verwachte neerslag in de gaten houden", laat het waterschap weten.

Van Amsterdam tot Leiden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bereidt zich voor op hoogwater dat uit Duitsland via de Rijn en de Lek op weg is naar onder andere Lopik en Nieuwegein. Er wordt een 'hoogwatergolf' verwacht van zo'n 3,5 meter hoger dan gewoonlijk. Delen van de Lekdijk ter hoogte van Lopik zijn over een afstand van ongeveer 360 meter ingepakt met speciale beschermende doeken (krammatten).

Die doeken zijn nodig omdat er toevallig wordt gewerkt aan versteviging van de dijk. Hierdoor is op sommige vernieuwde stukken nog geen gras terug gegroeid. "Het inpakken doen we echt ter bescherming van de dijk. Niet omdat de waterveiligheid in het geding is", benadrukt dijkgraaf Jeroen Haan bij RTV Utrecht. "Maar zolang er nog geen stevige grasmat ligt, moet de bekleding ervoor zorgen dat de nieuwe dijk niet beschadigt."

Wel moet het waterschap alert zijn. "Het is een belangrijke dijk. Op deze plek beschermt heel veel mensen tegen water, van Amsterdam en Schiphol tot aan Leiden", aldus de dijkgraaf.

De komende tijd zijn regelmatig medewerkers van het waterschap bij de dijk te vinden om inspecties uit te voeren, zegt Haan. Zij kijken niet alleen of de dijken verzadigd raken, maar ook naar mogelijke graafschade door bevers. Met hoogwater komen beverburchten namelijk onder water te staan, en daardoor komen de dieren naar boven toe. "Voor sommige collega's worden het lastige feestdagen. Zij zullen druk zijn met inspecties of het uitvoeren van maatregelen."

Vecht raakt vol

Dat geldt ook voor de medewerkers van Waterschap Vechtstromen, in het oosten van Overijssel en Drenthe. Het grootste probleem daar is dat al het water niet meer afgevoerd kan worden, zegt Gert Meijering van het waterschap bij RTV Drenthe. Meijering beheert het gebied waar al het water uit Kanaal Almelo-de Haandrik, Coevorden en wijde omgeving samenkomt bij de Overijsselse Vecht.

"Een trechter", aldus Meijering. "Vergelijk het met een ochtendspits. Van alle kanten komen auto's en dat moet dan allemaal langs een punt. Hier is dat ook zo. Bijna alles moet door de Vecht. Maar op een gegeven moment raakt de Vecht vol. Dus proberen we zoveel mogelijk water te lozen nu het nog kan."

Dat lukt deels door de deuren van stuwen open te zetten, maar op een gegeven moment is het op, vreest Meijering, zeker omdat nog meer regen valt. "Men verwacht het hoogste waterpeil van de Vecht tijdens de kerstdagen. Het wordt echt spannend op tweede kerstdag."