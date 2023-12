De 'Ally Pally Wesp' slaat weer toe bij WK darts: 'Kunnen er duizenden zitten'

"Het leek wel echt een aanval ook. Ik moest de wesp echt een paar keer ontwijken. Maar ja, het is niet anders. Het had ook bij mijn tegenstander kunnen gebeuren", luidde de conclusie van de Nederlander.

De wesp zorgt voor gelach in de zaal, maar Van Duijvenbode kon er gisteren niet om lachen. "Het was een cruciaal moment. Ik gooi daarna minder en hij breekt me", stelde 'Aubergenius' na zijn nederlaag tegen Boris Krcmar.

Door de felle lampen, gericht naar de spelers, worden wespen aangetrokken tot het podium. In de zaal, waar de fans zitten, is het een stuk donkerder. De 'Ally Pally Wesp' kiest voor de spotlights.

De PDC, de bond die het WK organiseert, zegt er weinig aan te kunnen doen. Er is volgens hen geen sprake van een nest, er zijn enkelingen actief in het majestueuze Alexandra Palace, een enorm gebouw bovenop een heuvel in Noord-Londen.

Het WK wordt traditioneel rond de feestdagen gehouden in 'Ally Pally' en inmiddels bijna net zo traditioneel is het optreden van de wesp. Ook dit jaar zijn de darters niet veilig op het podium.

In het verleden bleken ook wereldkampioenen Adrian Lewis en Gary Anderson een graag gezien slachtoffer van 'de Ally Pally Wesp', die al een eigen Instagram-account heeft. Want darters die onverwachtse manoeuvres uithalen om een wesp te ontwijken, levert mooi beeld op.

Op de persconferentie, een kwartier later, liet Smith weten dat hij in totaal zelfs drie keer was gestoken door de wesp. "Gelukkig in mijn linkerhand. Ik gooi namelijk met rechts", lachte hij.

Even leek het probleem verholpen, maar de wesp sloeg terug. Ross Smith werd na zijn winst op Niels Zonneveld zelfs live op televisie gestoken. Tijdens het interview met Sky Sports op het podium kreeg hij onverwachts bezoek. "Auw, hij heeft me te pakken."

Arnold van Vliet, bioloog aan de Wageningen Universiteit, denkt - in tegenstelling tot de PDC - dat er wel een nest is in Ally Pally. Hij legt uit dat de koningin normaal gesproken één nest per jaar legt, maar vanwege de extreme warmte dit jaar waarschijnlijk een tweede nest is begonnen.

"Ik kan me voorstellen dat ze in zo'n grote hal een mooi plekje vinden voor een nest. Daar kunnen duizenden wespen in zitten", stelt Van Vliet. "En ze hebben voedsel nodig, dus daar gaan ze naar op zoek. Volwassen wespen kunnen ook op zoetigheid leven, daar is in zo'n hal met zoveel mensen voldoende van te vinden."

Apart verhaal

De in wespen gespecialiseerde entomoloog Jan Smit vindt het een apart verhaal. Hij denkt niet dat er nesten actief zijn, maar dat er mogelijk koninginnen in het gebouw de winter proberen te overleven.

"Door de warmte die het evenement met zich meebrengt, worden ze weer actief. Ook is het mogelijk dat iemand bewust of onbewust een wesp met zich meebrengt", zegt Smit.

Het is een komen en gaan van mensen tijdens het WK darts. Als de middagsessie erop zit, verlaten zo'n 3.500 fans het gebouw via de vele deuren, waarop kort daarna evenveel mensen weer naar binnen komen.

Van de wesp die Van Duijvenbode aanviel, is niets meer vernomen. Mocht iemand 'm hebben gezien, dan hoort de organisatie van het WK het graag, voordat er nog meer slachtoffers vallen.