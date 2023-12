Vier agenten gewond bij rellen na NAC-Willem II, negen aanhoudingen

Bij rellen in Breda na afloop van de wedstrijd NAC-Willem II zijn vier agenten gewond geraakt, zo meldt de politie. Een van hen liep tinnitus op, vermoedelijk door vuurwerk. De gewonde agenten doen aangifte tegen de daders.

De wedstrijd in de eerste divisie werd gewonnen door Willem II, waarna buiten het stadion een grote groep mannen met bivakmutsen op geweld begon te gebruiken tegen de politie. Ze gooiden onder meer met flessen en vuurwerk naar agenten van de mobiele eenheid.

Het is niet duidelijk of zij supporters waren van een van de clubs. "We weten ondertussen uit ervaring dat een grote groep die zich supporter noemen van hun club, niet om de club of voetbal geven, maar alleen uit zijn op rellen", zo zegt de politie in een persbericht.

Ook brand in stadion

Met politiehonden en -paarden werd de groep uiteindelijk verdreven, er werden in totaal negen mensen aangehouden voor openlijk geweld, mishandeling of vernieling. Een van de verdachten werd door agenten uit de bus met supporters van Willem II gevist, die terug op weg was naar Tilburg.

In het stadion van NAC werd intussen ook brand gesticht in het uitvak, waar supporters van Willem II werden vastgehouden totdat het buiten veilig zou zijn. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond.