Tientallen woningen Maarssen ontruimd na explosie

De politie heeft vannacht in Maarssen na een explosie enkele tientallen bewoners uit hun huizen gehaald. Pas toen bleek dat hun woningen veilig waren, mochten ze weer terug.

Bij de explosie raakten drie woningen en twee auto's beschadigd, meldt RTV Utrecht. De politie heeft nog geen idee wie verantwoordelijk is voor het plaatsen van het explosief of wat het motief is.

Het explosief ging af rond 03.00 uur, midden in een woonwijk in het Utrechtse dorp. Er ontstond schade aan de gevel van de woning waar het explosief was geplaatst en aan de gevels van twee woningen daarnaast, laat de politie weten. Niemand raakte gewond.

In de regen

De politie haalde de andere bewoners van de straat uit hun huizen, inclusief de huisdieren. Nadat ze een uur in de regen hadden gestaan, konden de meeste bewoners weer naar huis. Alleen de drie woningen met schade zijn niet toegankelijk, het is niet bekendgemaakt waar die bewoners nu zijn.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een explosief afgaat in Maarssen. Vorige maand gebeurde dat in een woonwijk enkele kilometers verderop. Die woning werd dezelfde dag nog door de burgemeester gesloten en er werd cameratoezicht ingesteld.