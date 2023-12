Argentijnse regering gaat kosten straatprotest op demonstranten verhalen

De regering van de pas aangetreden Argentijnse president Milei gaat de kosten van het straatprotest afgelopen week in Buenos Aires op de actievoerders verhalen. Het gaat om zo'n 60 miljoen pesos, ongeveer 68.000 euro.

In de hoofdstad werd afgelopen woensdag voor het eerst grootschalig gedemonstreerd tegen de plannen van de rechts-populistische president, die een 'shocktherapie' heeft aangekondigd voor zijn land. Enkele duizenden Argentijnen protesteerden tegen Milei's plannen om te snijden in sociale voorzieningen en regelgeving voor bedrijven te schrappen. Ook in de dagen erna werd er in Buenos Aires gedemonstreerd.

Volgens een woordvoerder van Milei zullen de groepen die deze demonstraties organiseerden "de verantwoordelijkheid moeten dragen" voor de inzet van de politie, "niet de burgers." Hij zegt dat de kosten gebaseerd zijn op het salaris van het aantal ingezette agenten en de brandstof en het voedsel dat daarvoor nodig was.

Dictatuur

Volgens organiserende actievoerders komt deze rekening neer op het beknotten van de vrijheid van meningsuiting. "Dit doet me denken aan de dictatuur", zo zei protestleider Eduardo Belliboni, in een verwijzing naar de dictatuur die het land in de jaren 70 en 80 in de greep hield. Volgens de actievoerders heeft de regering bovendien bewust veel te veel agenten preventief ingezet, in een poging hen te intimideren. De demonstraties verliepen grotendeels rustig.

Milei had voorafgaand aan de demonstraties al aangekondigd hard te zullen optreden tegen actievoerders: als die straten bezet zouden houden, zouden ze zonder waarschuwing verwijderd kunnen worden. Ook zouden demonstranten die de wet overtreden, worden beknot op hun uitkeringen of toeslagen vanuit de overheid.

Mensenrechtengroepen hebben deze dreigementen vanuit de regering bekritiseerd als pogingen om te oppositie te muilkorven.