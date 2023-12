Burgemeester Terschelling moet eerder stoppen na ophef over nieuwe baan

De Terschellingse burgemeester Caroline van de Pol, die over een paar maanden burgemeester wordt van Castricum, moet na de jaarwisseling het grootste deel van haar werkzaamheden neerleggen. Dat heeft commissaris van de Koning Arno Brok besloten.

De gemeenteraad was verbijsterd en geschoffeerd toen de VVD'er vorige week juist tijdens een raadsvergadering over een bestuurscrisis op het eiland haar nieuwe baan accepteerde. Ze schorste de vergadering toen ze werd gebeld.

Van de Pol gaf aanvankelijk nog wel aan haar vertrektermijn te respecteren om de zaken op het eiland goed af te handelen. Brok vindt dat gezien de nieuwe ontwikkeling niet nodig.

"Er is het afgelopen jaar veel gebeurd op Terschelling", legt hij zijn oplossing uit bij Omrop Fryslân. "Nu duidelijk is dat ze binnenkort vertrekt, is het maar beter om op korte termijn met een waarnemer te komen."

'Zit te shaken'

Aanleiding voor het besluit is de bestuurscrisis op het eiland die al ruim een jaar duurt. Zo ging de burgemeester ooit eerder weg bij een vergadering omdat ze de volgende ochtend de eerste boot moest pakken. Later bleek ze in een café op het eiland te zitten.

Vorige week bereikte de bestuurscrisis een hoogtepunt toen Van de Pol tijdens de raadsvergadering gebeld werd door Castricum. "Het telefoontje hield in dat ik op de voordracht sta om burgemeester van Castricum te worden. Ik zit er helemaal van te shaken", meldde ze na terugkomst.

