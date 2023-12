Mijn 2023 | De Jong is 'gewoon Henk' en dat bleek cruciaal: 'Opnieuw loterij gewonnen'

2023 loopt ten einde. Elf sporters en één trainer kijken in de traditionele eindejaarsserie terug op een bewogen jaar. Vandaag: SC Cambuur-trainer Henk de Jong. Hoeveel geluk een mens in zijn leven kan hebben? Op de valreep van een jaar dat hij zelf niet anders kan omschrijven dan "heel bijzonder", weet Henk de Jong het antwoord wel. In de verlaten sponsorruimte van het stadion van SC Cambuur knijpt de 59-jarige Fries op deze stormachtige middag nog maar eens zijn handen in elkaar. "Ik heb voor de tweede keer in mijn leven de Staatsloterij gewonnen." De eerste keer was hij 24 en als beginnend trainer in dienst van Drachtster Boys. Hij kocht een lot waarvan hij, 35 jaar na dato, nog altijd het nummer weet. 0001978 bleek goed voor een bedrag van 100.000 gulden. Porsches Eerst ging De Jong in het plaatselijke café een avond lang rond met het vingertje. Tegen sluitingstijd rekende hij lachend een bonnetje van 1.200 gulden af. Daarna kocht hij vier tweedehands Porsches. "Het kunnen er ook vijf zijn geweest, dat weet ik niet meer precies." De Jong dacht de snelle bolides met dikke winst door te kunnen verkopen. "Ik raakte ze alleen aan de straatstenen niet kwijt." Spijt van die impulsieve daad heeft hij nooit gehad. Alleen vraagt hij zich soms nog wel af of hij de centen misschien niet beter had kunnen besteden. "Van dat geld kon ik destijds twee pandjes kopen in Groningen. Als ik dat had gedaan, was ik nu binnen geweest."

En nu heeft hij dus opnieuw een winnend lot uit de loterij in handen. Wéér prijs. In figuurlijke zin weliswaar, maar de vreugde is er niet minder om. Sinds het einde van 2021 kampte De Jong met onverklaarbare klachten. Hij zag dubbel, had een gevoelloze neus, trad tijdens gesprekken in herhaling en was zijn gevoel voor oriëntatie kwijt. Dagelijks bracht hij 21 uur slapend door. "De rest van de tijd was ik er wel en tegelijkertijd ook weer niet. Echt, ik had geen leven." Pinealiscyste Op 28 maart van dit jaar werd hij in het Radboud UMC geopereerd aan een pinealiscyste van twintig millimeter doorsnee die in zijn hersenen bleek te zitten. Op 12 september werd hij volledig genezen verklaard, waarna hij op 10 oktober voor de vierde maal in zijn leven werd aangesteld als hoofdtrainer van Cambuur, de club waarmee hij vergroeid is.

Gered worden door gewoon te blijven. Het overkwam SC Cambuur-trainer Henk de Jong, die dit jaar werd geopereerd aan een cyste in zijn hoofd en terugkeerde op het oude nest. - NOS

En dat allemaal als gevolg van dat ene berichtje dat tijdens een boottocht tussen Harlingen en Vlieland plotseling op het scherm van zijn telefoon verscheen. Via LinkedIn kreeg De Jong een berichtje van de Eindhovense arts Jos Eijkenboom, die hem vertelde dat zijn echtgenote met dezelfde klachten kampte als waar De Jong tijdens zijn ziekte openlijk in de media over sprak. De vrouw bleek een goedaardig gezwel te hebben bij de pijnappelklier en was daaraan succesvol geopereerd door de Nijmeegse arts Erik van Lindert. Misschien, zo las hij, kampte hij wel met hetzelfde euvel en kon zo'n ingreep ook voor hem zijn redding betekenen. Gewoon Henk de Jong Een tijdlang vroeg De Jong zich af hoe het kon bestaan dat Eijkenboom hem wist te vinden. Mensen in zijn omgeving hielpen hem aan het antwoord. In de knotsgekke wereld van het voetbal is hij nu eenmaal Henk de Jong. Of, zoals hij het zelf zegt: "Gewoon Henk de Jong." "Dat ik ben wie ik ben, is uiteindelijk mijn redding geweest. Ik val op, omdat ik te allen tijde mezelf blijf. Mensen denken wel eens dat het eigenlijk helemaal niet kan, de manier waarop ik me staande houd in het voetbal. Het valt blijkbaar op dat ik zo gewoon ben." De Jong is een man die altijd voor iedereen klaarstaat. "Je krijgt in het leven wat je geeft, denk ik vaak." En zie. "Karma? Misschien wel, ja."

Afbeelding ter illustratie - Foto: Pro Shots

Geen zorgen, De Jong is ook na de operatie gebleven wie hij is. "Als er iets veranderd is, dan is het hooguit dat ik wat anders naar het leven ben gaan kijken. Bewuster, vooral. Je móet genieten, je móet relativeren. Elke dag kan het afgelopen zijn." Geen moment kijkt De Jong om in wrok. "Ik ben tijdens mijn ziekte nooit kwaad geweest. Geen seconde. Ik heb nooit lelijk gedaan tegen mijn vrouw en kinderen door te foeteren ofzo. Ik wilde niemand tot last zijn." Geëmotioneerd Ineens stokt zijn adem. De woordenstroom komt tot stilstand en droogt op. Praten over die periode valt De Jong van het ene op het andere moment zwaarder dan hij lange tijd vermoedde. Dan, geëmotioneerd: "Als de operatie verkeerd zou uitpakken, wilde ik maar één ding. Dat ik niet gezeurd had. Dat ik niet vervelend had gedaan tegen wie dan ook. Het had in dat geval iets moeten zijn van: oké, dit was het dus." "Dat ik nu zo emotioneel reageer, komt omdat alles ineens weer terugkomt nu ik erover praat. Terwijl ik het voor mezelf juist ergens diep van binnen had weggestopt." Vreemd genoeg, zegt hij, is hij eigenlijk nooit bang geweest voor de dood. "Natuurlijk is het wel eens door mijn hoofd geschoten hoe het leven van mijn vrouw en kinderen er uit zou zien als ik er niet meer ben. Maar ik wilde zó graag weer leven, dat ik nauwelijks aan de dood dacht."

Afbeelding ter illustratie - Foto: ANP