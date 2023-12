Wekdienst 23/12: Dag van nationale rouw in Tsjechië • Campagne tegen huiselijk geweld

Goedemorgen! De Tsjechische regering heeft voor vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd en Amsterdam gaat huiselijk geweld aanpakken.

We beginnen met het weer: in Zeeland komt vanmiddag misschien heel even de zon door, verder veel bewolking en vooral in het noorden lange tijd regen. Forse westenwind en met 9 tot 11 graden erg zacht. Ook de komende dagen is het zacht decemberweer. Het is regenachtig en het waait stevig. Op tweede kerstdag weet de zon weer af en toe door te breken.