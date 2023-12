Groningen wil jonge mensen uit Randstad lokken: 'Moedige, maar kansloze campagne'

Kom weer in Groningen wonen. Die opvallende oproep doet de gemeente sinds kort aan oud-stadgenoten. Groningen wil met een postercampagne de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken. In Utrecht en op de Zuidas in Amsterdam hangen sinds kort posters met de tekst 'Groningse terugroepactie'. Gevolgd door: 'Hey young professional. Zin om je toekomst een boost te geven?' "Het gaat niet goed", zegt Anniek Ottens van het Groningse marketingteam terwijl ze campagne voert in het centrum van Utrecht. "We missen ontzettend veel jonge professionals die carrière willen maken. We hebben heel veel toffe bedrijven die zitten te springen om personeel."

Het is een complete misvatting dat hier geen carrièrekansen zijn. Wethouder Carine Bloemhoff

Groningen is een populaire studentenstad. Maar als jongeren hun diploma hebben, trekken ze vaak weer weg. Wethouder Carine Bloemhoff vindt dat "onbegrijpelijk". "Het is hier zó goed leven." Bovendien is er werk genoeg, zegt ze. "Bij het UMC Groningen, bij de gemeente, in het onderwijs. Het is een complete misvatting dat hier geen carrièrekansen zijn." Hoe komt het dat mensen dat niet zien? "Omdat we het af en toe beter mogen verkopen als Groningen", zegt Bloemhoff. Een kansloze missie Dat verkopen gebeurt nu dus in Amsterdam en Utrecht. Maar Jan Latten, emeritus hoogleraar sociale demografie, denkt dat het weinig gaat uithalen. Hij vindt de postercampagne "moedig", maar zegt ook dat het een onomkeerbaar feit is dat veel Groningers na hun studie weggaan. Want in de Randstad zitten bijvoorbeeld veel meer internationale bedrijven. "Daar weten we van: die betalen meer." Ook deze Groningse studenten willen na hun studie naar de Randstad:

Deze Groningse studenten denken dat ze in de Randstad meer carrièrekansen hebben, met bovendien hogere salarissen. - NOS