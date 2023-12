Twee ambulancemedewerkers VS schuldig bevonden aan dood arrestant

Twee ambulancemedewerkers in de Amerikaanse staat Colorado zijn door een jury schuldig bevonden aan de dood van de 23-jarige Elijah McClain, in augustus 2019. De medewerkers dienden het slachtoffer een overdosis ketamine toe bij zijn arrestatie. McClain raakte buiten bewustzijn en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Daar overleed hij na zes dagen.

Het slachtoffer liep vanuit een buurtwinkel naar huis toen hij werd tegengehouden door drie politieagenten. Die waren opgeroepen na een telefoontje over een verdachte persoon in de buurt. De zwarte man negeerde aanvankelijk de bevelen van de politie om te stoppen waarna de agenten ingrepen. Tijdens een worsteling die daarop volgde tussen de agenten en het slachtoffer werd McClain in een wurggreep gehouden.

'Ik kan niet ademen'

Op bodycambeelden van het incident is te zien hoe hij herhaaldelijk tegen de agenten zei: "Ik kan niet ademen." Nadat hij in bedwang was gehouden, injecteerden de twee ambulancemedewerkers hem met ketamine. Hij kwam nooit meer bij bewustzijn. Ketamine is oorspronkelijk een verdovingsmiddel voor paarden, maar is populair als partydrug.

De jury verwijt de beide ambulancemedewerkers, Jeremy Cooper (49) en Peter Cichuniec (51), dood door schuld. Zelf zegt het tweetal dat het toedienen van de ketamine gerechtvaardigd was omdat McClain agressief deed en in een delirium verkeerde. Autopsie wees uit dat de dosis ketamine die ze toedienden te hoog was.

Een rechter moet bepalen wat de straf van de ambulancemedewerkers wordt. Twee agenten die betrokken waren bij de arrestatie zijn eerder onschuldig bevonden en een derde schuldig aan lichtere vergrijpen.