Dode bij geweldsincident in centrum Enschede, mogelijk steekpartij

In het centrum van Enschede is een dode gevallen bij een geweldsincident, meldt de politie. Mogelijk gaat het om een steekpartij. Een tweede persoon raakte gewond.

Wat de aanleiding is voor het incident, is niet bekend. "Op dit moment lijkt het erop dat het naar aanleiding van een conflict is", laat de politie weten.

Op de plek waar het is gebeurd wordt sporenonderzoek gedaan. Het gebied rond de Van Lochemstraat is afgezet. De politie vraagt getuigen om zich te melden en om eventuele beelden met hen te delen.