Aston Villa voorkomt nederlaag, maar grijpt naast eerste koppositie in twaalf jaar

Aston Villa had met een zege op Sheffield United de koppositie in de Premier League in ieder geval voor een dag kunnen overnemen van Arsenal, maar bleef tegen hekkensluiter Sheffield United steken op 1-1.

Daarmee bleef een eerste koppositie sinds augustus 2011 en de eerste koppositie rond de kerst in 25 jaar uit voor Villa. Zaterdag kan Liverpool Arsenal in een onderlinge duel op Anfield van de eerste plaats stoten.