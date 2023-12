Van Barneveld wint eerste wedstrijd bij WK darts na fraai onthaal

Eerder vandaag verloren Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena allebei hun wedstrijd in de tweede ronde.

De 56-jarige Van Barneveld is na Michael van Gerwen de tweede Nederlander die de derde ronde weet te halen. Jeffrey de Graaf, die onder de Zweedse vlag uitkomt, is ook door naar de laatste 32.

Raymond van Barneveld heeft relatief eenvoudig de derde ronde van het WK darts bereikt. De vijfvoudig wereldkampioen was in Londen met 3-1 te sterk voor de Pool Radek Szaganski.

Van Barneveld pakte in zijn carrière vier wereldtitels bij de inmiddels failliete dartsbond BDO, en in 2007 werd hij ook wereldkampioen bij de PDC. Vier jaar geleden nam 'Barney' afscheid, maar na een jaar keerde hij terug op het profcircuit.

Dit jaar gooit hij zijn 31ste WK. Zijn laatste wereldtitel was die in 2007.

Vroege break

Szaganski, de nummer 69 van de wereld, pakte de eerste leg, daarna kwam Van Barneveld in zijn spel. Hij pakte makkelijk zijn eigen leg en plaatste daarna een break, nadat de Pool een paar pijlen op de dubbel had gemist. Van Barneveld haalde de set binnen met een sterke leg waarin hij slechts elf pijlen nodig had.

'Barney', die voorafgaand aan de wedstrijd fraai werd onthaald door zijn vele fans in Alexandra Palace, gooide ook een ijzersterke tweede set met finishes van 86 en 104.

Het niveau van Szaganski ging in de derde set omhoog. Hij hield zijn eigen legs, won de set en in de vierde set leek hij Van Barneveld meteen te kunnen breken, maar de Nederlander gooide een finish van 96 uit. De dubbels bleven goed lopen bij 'Barney', maar Szaganski pakte twee legs en het kwam aan op een beslissende leg.

Die leg werd gewonnen door Van Barneveld, die met een goede finish van 80 de wedstrijd binnensleepte. Zijn gemiddelde kwam uit op 99,8, wat een prima score is in de tweede ronde.