Met nieuwe pijlen wint Van Barneveld eerste WK-partij: 'Voel me onoverwinnelijk'

Raymond van Barneveld heeft relatief eenvoudig de derde ronde van het WK darts bereikt. De vijfvoudig wereldkampioen was in Londen met 3-1 te sterk voor de Pool Radek Szaganski.

"Ja jongens, ik voel me goed", stelt Van Barneveld nuchter vast op de persconferentie na afloop. Zijn nieuwe pijlen geven hem veel vertrouwen. "Het klinkt gek, maar ik voel me onoverwinnelijk."

De 56-jarige Van Barneveld is na Michael van Gerwen de tweede Nederlander die de derde ronde weet te halen. Jeffrey de Graaf, die onder de Zweedse vlag uitkomt, is ook door naar de laatste 32. Eerder vandaag verloren Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena allebei hun wedstrijd in de tweede ronde.

Vier wereldtitels

Van Barneveld pakte in zijn carrière vier wereldtitels bij de inmiddels failliete dartsbond BDO, en in 2007 werd hij ook wereldkampioen bij de PDC. Vier jaar geleden nam 'Barney' afscheid, maar na een jaar keerde hij terug op het profcircuit.

Dit jaar gooit hij zijn 31ste WK. Zijn laatste wereldtitel was die in 2007.