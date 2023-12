Ooggetuigen na schietpartij Praag: ‘Hij zocht in ieder lokaal slachtoffers’

Student Jakob Weizman hoorde geschreeuw en geweerschoten op de verdieping onder hem en sloot zichzelf samen met een leraar op door de deur te barricaderen met tafels en stoelen. Tegen The Guardian vertelde hij dat de schutter vijf minuten later aan de deur morrelde. "Hij ging ieder klaslokaal af om te kijken of hij mensen kon neerschieten."

Je moet het maar durven: op een dak even verderop staat een schutter met een geweer dat hij richt op alles wat beweegt. En dan roepen: 'He klootzak! Hier ben ik, schiet hierheen!'. - NOS

Journalist Jiri Forman zei tegen Reuters dat hij ervaring heeft met verslaggeving in oorlogsgebied. Hij riep onder meer "Hee, jij fucker. Hier ben ik. Schiet hier maar", zodat studenten die gevaar liepen mogelijk konden vluchten.

In Tsjechische media wordt hij geprezen om zijn actie, maar zelf bagetaliseert hij dat. "Waar ik stond was het veilig. Niemand stond er en ik kon achter iets dekking zoeken."

Ook twee universitair docenten vertellen over de schietpartij tegen BBC. Zij hoorden geweerschoten en zijn door de politie uit hun lokaal gehaald. "Toen wij de faculteit uitliepen, zagen we overal bloed."

Jachtgeweer

De dader kwam zelf ook om het leven. "Hij had alleen nog een jachtgeweer over met weinig bereik. Toen wij dichter bij het balkon kwamen, besloot hij zichzelf van het leven te beroven", zegt de directeur van de politie in Praag.

Wat de dader dreef is nog altijd onbekend. Mogelijk was hij geïnspireerd door een recente schietpartij in Rusland, maar het Telegramkanaal waaruit dat zou blijken is mogelijk niet van de dader. Hij zou al eerder geestelijke problemen hebben gehad. Voor de wapens die hij in bezit had, had hij een vergunning.

Eerdere moord

Verder is ook meer bekend geworden over een andere moord waarvoor de dader waarschijnlijk verantwoordelijk is. Een week voor de schietpartij gisteren zijn een vader en zijn dochter van 2 maanden vermoord in een dorpje in de buurt van Praag. Een wapen dat gisteren in het huis van de schutter werd gevonden bleek het moordwapen te zijn.

De slachtoffers in de universiteit zijn inmiddels allemaal geïdentificeerd, maar de politie heeft hun namen niet vrijgegeven. Wel is duidelijk dat onder de gewonden drie buitenlanders zijn: een Nederlander en twee inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten. In Tsjechië geldt morgen een dag van nationale rouw.