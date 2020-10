Wekdienst 18/10: Ronde van Vlaanderen • Italië komt met nieuwe coronamaatregelen

Vandaag zijn er veel wolkenvelden, laat de zon zich af en toe zien en valt er lokaal een bui. Het wordt zo'n 12 of 13 graden. Automobilisten moeten in het midden en oosten van het land van tijd tot tijd lokaal rekening houden met mistbanken. Het KNMI heeft voor de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland code geel afgekondigd.

Wat kun je vandaag verwachten?

Bolivia gaat naar de stembus. Na de verkiezingen van vorig jaar, toen president Evo Morales de overwinning opeiste, braken bloedige protesten uit. Morales vluchtte naar Argentinië. Sindsdien verkeert het land in een diepe politieke en economische crisis, en ook het coronavirus sloeg hard toe.

Italië komt met nieuwe coronamaatregelen. De afgelopen 24 uur registreerde het land 10.925 nieuwe besmettingen, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Vrijdag noteerde het land nog een stijging van 10.010 gevallen.

Een mooie dag voor de wielerliefhebber. De Ronde van Vlaanderen wordt op hetzelfde moment verreden als de Giro d'Italia. De Vlaamse koers gaat ondanks alle aangescherpte coronamaatregelen door. Onder meer hellingen, kasseistroken en de start en finish worden afgesloten voor publiek. In de Giro d'Italia staat een zware bergrit op het programma. De etappe telt 185 kilometer en loopt van Base Aerea Rivolto naar Piancavallo.

Vanwege het aangepaste schema in de Eredivisie worden er zes wedstrijden gespeeld. Zo neemt PEC Zwolle het op tegen PSV en vindt in Rotterdam de derby Feyenoord en Sparta plaats. Ajax speelt thuis in de Johan Cruijff Arena tegen sc Heerenveen. ADO Den Haag ontmoet Vitesse, FC Groningen treft FC Utrecht en FC Emmen speelt tegen Fortuna Sittard. Toeschouwers zijn vanwege de coronamaatregelen voorlopig niet welkom in de stadions. De wedstrijden zijn te volgen via een liveblog op NOS.nl, in de NOS-app en bij Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Koning Willem-Alexander en zijn gezin zijn weer terug in Nederland. Om 20.01 uur gisteravond landden ze met KLM-vlucht 1576 op Schiphol. Even later werd op paleis Huis ten Bosch de koninklijke standaard gehesen, ten teken dat de koning weer in het land is.