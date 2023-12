KNVB fel tegen Super League: 'Heel Europa tegen, verwacht er weinig van'

Achttien clubs waren in 2021 voornemens om een eigen, gesloten competitie te willen beginnen buiten de UEFA om. Van die clubs zijn nu alleen FC Barcelona en Real Madrid over die openlijk achter de plannen staan. De plannen werden sindsdien aangepast, met meer clubs en een promotie/degradatieregeling.

"Wij zijn niet tegen vernieuwing, maar wel tegen ideeën die niet goed zijn voor het Nederlandse voetbal", zegt De Jong tegen de NOS. "Dit is niet goed voor het Nederlandse voetbal. Het verbaast me te lezen dat sommigen denken dat dat wel zo is."

Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, spreekt zich fel uit tegen de eventuele vorming van een Super League in het Europese clubvoetbal. Donderdag stelde het Europese Hof van Justitie dat het ingestelde verbod van de UEFA tegen de Europese regels is.

De KNVB staat niet alleen. "Heel Europa spreekt zich uit, niet alleen de bonden", weet De Jong. "De ECA (European Club Association) is tegen, grote clubs als Manchester United en Bayern München spreken zich uit, de European Leagues, de grote competities zijn tegen, Football Supporters Europe (FSE), de fans zijn tegen, de vakbond, FIFPRO is tegen, de spelers zijn tegen."

"Van de achttien clubs die ermee begonnen, zijn er twee over. Dat zegt genoeg", reageert De Jong. "FC Barcelona en Real Madrid zijn bovendien clubs met de grootste schuldenlast van Europa. Dit voorstel is er alleen op gericht dat de topclubs meer geld genereren."

Volgens De Jong is het plan in meerdere opzichten slecht voor het voetbal in het algemeen en het Nederlandse voetbal in het bijzonder. De KNVB mist de voorwaarden voor sportiviteit, solidariteit en een open competitie.

"Waarom zouden wij dit willen?" vraagt De Jong zich af. "Het staat haaks op de manier waarop wij sport willen organiseren. Het gehele voetbalecosysteem in Nederland komt zo onder druk te staan. Wij zijn voor een open competitie en een groot deel van de Super League is gesloten."

"Er staat niks over solidariteit in het plan, over financiële solidariteit tussen de breedte en de top, over afdracht aan niet-deelnemende clubs en aan opleidende clubs. Wij willen de link tussen amateurs en profs in stand houden. Dat een jongen als Frenkie de Jong via een amateurclub kan uitgroeien tot een wereldster bij FC Barcelona."