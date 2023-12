Hilterman loodst Willem II naar derbyzege op NAC, Groningen buigt achterstand om

Hilterman zette Willem II binnen tien minuten op voorsprong. De 25-jarige aanvaller werd in het strafschopgebied van NAC volledig vrijgelaten door de verdediging en kon de bal van dichtbij in het doel koppen. Zestig tellen later kwam Hilterman goed weg met een gele kaart na een stevige tackle.

De club uit Tilburg sluit het kalenderjaar af als koploper in de eerste divisie, met 45 punten uit twintig wedstrijden. Nummer twee Roda JC, net als Willem II al in het bezit van een periodetitel, volgt op zeven punten achterstand, hoewel de ploeg uit Kerkrade deze speelronde nog in actie moet komen.

In de negentigste minuut maakte Thomas Marijnissen namens NAC de aansluitingstreffer. Met ruim zes minuten blessuretijd was de spanning in het duel terug, maar de ploeg uit Tilburg verdedigde de voorsprong met succes.

Groningen buigt achterstand om

FC Groningen had in de eigen Euroborg de nodige moeite met Jong FC Utrecht, de huidige nummer zeventien van de competitie. De 'Trots van het Noorden', afgelopen seizoen gedegradeerd uit de eredivisie, keek bij rust tegen een 1-0 achterstand aan.

In de tweede helft boog FC Groningen de achterstand om in een 2-1 zege door doelpunten van Laros Duarte en Romano Postema. Het doelpunt van de 26-jarige Duarte was van grote klasse. Hij schoot een vrije trap snoeihard in de verre bovenhoek.