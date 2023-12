Ziekenhuis in Nijmegen wint rechtszaak van eigen cardiologen over betalingen

Maar hoeveel de cardiologen er zelf aan overhouden en hoeveel uur ze daarvoor werken, blijft voor het bestuur van CWZ onduidelijk. Om dat transparant te maken, wil het ziekenhuis dat de betalingen via de boekhouding van het ziekenhuis lopen. Eventuele winsten kunnen dan door het ziekenhuis in onderzoek worden gestopt.

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen heeft een rechtszaak gewonnen tegen de eigen cardiologen, blijkt uit een vonnis waar de Gelderlander over bericht . De zaak gaat over de vraag op welke rekening het geld voor onderzoek naar een nieuw medicijn moet worden gestort.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Volgens CWZ was het vermogen in de bv's van de cardiologen in het ziekenhuis "exorbitant" gegroeid, schrijft De Gelderlander. Het ziekenhuis wilde daarom transparantie over de financiële stromen.

Maar volgens de advocaat van de cardiologen hebben de artsen zich aan alle regels gehouden. De opmerking over het groeiende vermogen in de bv's zijn volgens hem "suggestieve beeldvorming" en "een directe aanval op hun integriteit". De cardiologen wilden geen verdere reactie geven aan de NOS.

"Mores in alle ziekenhuizen"

De rechter oordeelt dat het ziekenhuisbestuur uiteindelijk eindverantwoordelijk is het voor het onderzoek. Zij mogen dus ook de voorwaarden stellen over hoe de geldstromen lopen.

CWZ-voorzitter Ankie van Rossum laat weten niet bang te zijn dat de uitkomst van de rechtszaak andere specialisten afschrikt. "Dit wordt de mores in alle ziekenhuizen", zegt zij in een reactie aan De Gelderlander.