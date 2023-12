VN-Veiligheidsraad stemt in met afgezwakte Gaza-resolutie, zowel Israël als Hamas kritisch

De VN-Veiligheidsraad heeft ingestemd met een afgezwakte resolutie die pleit voor het "scheppen van voorwaarden voor een duurzame beëindiging van de vijandelijkheden" in Gaza. In de resolutie staat ook dat de levering van hulpgoederen moet worden versneld. Zowel Israël als Hamas is kritisch.

Aan de resolutie ging een week van intensief onderhandelen vooraf, omdat de VS de tekst van het oorspronkelijke ontwerp te ver vond gaan. In de oorspronkelijke tekst werd opgeroepen tot een "spoedige en duurzame beëindiging van de vijandelijkheden". Ook werd het aanvallen van burgerdoelen veroordeeld.

Die resolutie kwam nooit in stemming omdat de VS die dan zou hebben geblokkeerd, met als argument dat Israël het recht heeft zich tegen Hamas te verdedigen. Nu onthield de VS zich van stemming. Ook Rusland deed dat, omdat in de resolutie niet tot beëindiging van de strijd wordt opgeroepen. De dertien andere landen in de Veiligheidsraad stemden voor.

Israël heeft kritisch gereageerd op aangenomen resolutie. De Israëlische VN-ambassadeur verwijt de Veiligheidsraad dat in de resolutie die vandaag is aangenomen niets over de gijzelaars wordt gezegd die door Hamas gevangen worden gehouden.

"De nadruk van de VN op hulpverlening aan Gaza is onnodig en staat los van de realiteit", zei de Israëlische ambassadeur bij de VN Gilad Erdan. "Israël staat al levering van hulp op de vereiste schaal toe. De VN hadden zich moeten concentreren op de humanitaire crisis van de gijzelaars."

Onvoldoende stap

Erdan dankte ook de Verenigde Staten voor de steun aan Israël tijdens de onderhandelingen over de resolutie. Hij zei ook dat de resolutie niets verandert aan de manier waarop Israël de hulp die Gaza binnenkomt inspecteert.

Hamas heeft ook kritiek op de resolutie. "De afgelopen vijf dagen heeft de Amerikaanse regering hard gewerkt om deze resolutie van haar essentie te ontdoen." Het tart volgens de terreurorganisatie "de wil van de internationale gemeenschap en de Verenigde Naties om de agressie van Israël tegen het weerloze Palestijnse volk te stoppen".

Mensenrechtenorganisatie Amnesty noemt de aangenomen resolutie "een belangrijke stap", maar niet voldoende.. "Alle inspanningen om de ongekende humanitaire catastrofe in Gaza aan te pakken moeten worden verwelkomd, maar ze blijven jammerlijk onvoldoende in het licht van het aanhoudende bloedbad", zegt Amnesty.

Relatie VN en Israël verslechterd

Sinds het begin van de oorlog is de relatie tussen de VN en Israël verslechterd. Eind oktober riep Israël al om het aftreden van VN-secretaris-generaal Guterres nadat die had gezegd dat de terreuraanval van Hamas op Israël "niet in een vacuüm" had plaatsgevonden.

Deze maand deed Guterres een ongebruikelijk beroep op artikel 99 uit het handvest van de organisatie om de situatie in de Gazastrook onder de aandacht te brengen van de Veiligheidsraad. Guterres' resolutie voor een staakt-het-vuren haalde het net niet.