Manchester City wint WK voor clubteams; vijfde prijs dit kalenderjaar

City had het WK voor clubteams nog niet eerder gewonnen in de 23-jarige geschiedenis van het toernooi.

Manchester City heeft in het Saudische Jeddah zijn vijfde prijs van dit kalenderjaar gepakt. De ploeg van trainer Pep Guardiola rekende in de finale van het WK voor clubteams eenvoudig af met het Braziliaanse Fluminense: 4-0.

"De manier waarop Fluminense speelt, zijn wij niet gewend. We zullen in ons ritme moeten komen en ze ons spel opleggen", waarschuwde Guardiola in aanloop naar het duel met de winnaar van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League, voor onderschatting.

Aké leidt openingsgoal in

Al gauw na de aftrap bleek dat de zorgen van de 52-jarige oefenmeester onterecht waren, want City kwam al na een minuut op voorsprong. Het voorbereidende werk was van Oranje-international Nathan Aké, die met een fraai afstandsschot de paal raakte. Dat gaf Julian Álvarez de gelegenheid de rebound eenvoudig binnen te lopen.

Binnen een half uur verdubbelde City de score, ditmaal via het been van Fluminense-verdediger Nino. De 26-jarige aanvoerder wilde een lage voorzet van Phil Foden onderscheppen, maar in plaats daarvan werkte hij de inzet achter zijn eigen doelman.