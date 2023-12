Last Christmas na bijna 40 jaar voor het eerst op één in VK tijdens kerst

Last Christmas schopte het al drie keer eerder tot de hoogste plek van de hitlijst, maar niet tijdens Kerstmis. "George zou helemaal door het dak zijn gegaan na al die jaren, nu Last Christmas eindelijk Christmas Number 1 is", zei Ridgeley over de in 2016 overleden Michael.

Op de site van het bedrijf achter de hitlijst, de Official Charts Company, is te zien dat Andrew Ridgeley - die samen met zanger George Michael Wham! vormde - de award voor die prestatie in ontvangst neemt.

Volgens Ridgeley was het altijd het doel van Michael om met Last Christmas op één te komen met Kerstmis, toen hij het nummer schreef. "De missie is volbracht", zei Ridgeley.

In het jaar dat het nummer werd uitgebracht, in 1984, bleef het in de hitlijsten steken op de tweede plek achter Band Aid, het sterrenensemble dat eenmalig samenkwam voor Do They Know It's Christmas.

Wham! ging in 1986 uit elkaar, maar Last Christmas bleef in de decennia daarna steevast populair rond de kerstdagen. Zo schrijft de Official Charts Company dat Last Christmas in de afgelopen zeven dagen ruim 13 miljoen keer is gestreamd in het VK. Niet eerder werd een kersthit zo vaak gestreamd in de week voor kerst.