Arbeidsinspectie: asielzoekers werkten illegaal bij pakketdepot

De Arbeidsinspectie heeft in een depot van een post- en pakketbedrijf vier asielzoekers aangetroffen die daar illegaal werkten. Ze kregen vermoedelijk weinig of zelfs helemaal geen loon uitbetaald.

In het depot in Alphen aan den Rijn sorteerden de aanwezigen in hoog tempo duizenden pakketten, meldt de Arbeidsinspectie. Toen de inspecteurs binnenkwamen, verstopten twee asielzoekers zich snel op het toilet. Zij zijn uiteindelijk door de politie daarvandaan gehaald.

De vier asielzoekers komen uit Syrië en woonden in verschillende asielzoekerscentra. Asielzoekers moeten een werkvergunning aanvragen voordat ze in Nederland aan de slag mogen. Die hadden de Syriërs niet op zak.

De werkgever, de opdrachtgever en eventueel betrokken uitzendbureaus krijgen waarschijnlijk een boete opgelegd. Om welke bedrijven het gaat, wil de Arbeidsinspectie niet bekend maken. PostNL laat weten dat het niet om een depot van hen gaat.

Zware pakketten tillen

Deze week concludeerde de Arbeidsinspectie wel dat medewerkers in distributiecentra van PostNL fysiek te zwaar belast worden. Ze tilden te zware pakketten en hadden geen hulpmiddelen om dat werk te verlichten.

Kerst is een zeer drukke periode voor pakket- en postbedrijven, omdat er veel kerstkaarten worden gestuurd en spullen worden besteld. "Drukte is echter nooit een excuus om werknemers oneerlijk, onveilig of ongezond te laten werken", zegt de Arbeidsinspectie.