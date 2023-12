Europees anti-fraudebureau: Kroes overtrad geen regels met lobbywerk Uber

Oud-Eurocommissaris en VVD-prominent Neelie Kroes heeft geen Europese regels overtreden met haar lobbywerk voor taxidienst Uber. Dat zegt het Europese anti-fraudebureau OLAF.

Het bureau stelde vorig jaar onderzoek in naar Kroes na publicaties over haar lobbywerk in de zogeheten Uber Files. Volgens een verklaring van OLAF is het onderzoek naar Kroes recent gesloten en werden geen overtredingen van gedragsregels voor leden van de Europese Commissie vastgesteld. Er zijn dan ook geen aanbevelingen van het bureau.

Het rapport van OLAF is doorgestuurd naar de voorzitter van de Europese Commissie. OLAF zegt tegen persbureau ANP verder geen inhoudelijk commentaar te geven.

'Verschoond van iedere vorm van blaam'

Kroes had zelf eerder op de dag ook al een persbericht verstuurd waarin werd gemeld dat het onderzoek is gesloten en dat er geen overtredingen zijn vastgesteld. "Gedurende het langlopende OLAF-onderzoek werd ik gehouden aan geheimhouding waardoor ik mij niet publiekelijk kon verdedigen tegen de onjuiste aantijgingen", schreef ze in die verklaring.

"Ook al wist ik vanaf dag 1 dat ik niets verkeerd had gedaan is het desalniettemin zeer plezierig dat deze hele kwestie nu voor eens en voor altijd achter de rug is en ik onvoorwaardelijk ben verschoond van iedere vorm van blaam."

Uber Files

In 2022 stelde het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) na een onderzoek naar de zogenoemde Uber Files dat Kroes in 2015 en 2016 heimelijk lobbyde voor het Amerikaanse techbedrijf. Ze was destijds nog maar net gestopt als Eurocommissaris van Digitale Zaken.

Volgens het ICJ had ze voor haar lobbywerk toen niet de toestemming van de Commissie, waarmee ze als oud-Eurocommissaris mogelijk de integriteitsregels overtrad. De Commissie vroeg Kroes kort nadat haar lobbywerk wereldkundig was geworden om opheldering. Daarop stuurde ze een brief met uitleg, die door de Commissie werd bestudeerd.

Kort na haar periode als Eurocommissaris werd Kroes door de Nederlandse regering benoemd tot speciaal gezant voor de StartupDelta, een overheidsinitiatief om start-ups te helpen.

Kroes stelt dat ze "in dit kader contact had met een groot aantal Nederlandse en buitenlandse bedrijven teneinde het Nederlandse ondernemersklimaat voor startende bedrijven te promoten in de meest brede zin van het woord". Uber was een van die bedrijven. "Het was dan ook uitermate teleurstellend dat ik beschuldigd werd van kwesties die werkelijk kant noch wal raakten", aldus Kroes in haar verklaring.