Toezichthouder grijpt in bij energieleverancier HEM

Energieleveranciers ontvingen dit jaar een vergoeding in verband met het prijsplafond. Als de energieprijs hoger was dan dat plafond, kregen leveranciers het verschil uitgekeerd.

Het ministerie van Economische Zaken maakte vandaag bekend dat één energieleverancier met "opvallende tarieven" de subsidie van het prijsplafond van dit kwartaal niet krijgt uitbetaald. Dit omdat uitbetaling zou leiden tot "een te hoog subsidievoorschot".

HEM was volgens ACM een van de drie leveranciers die dit jaar hoge prijzen vroegen, een stuk boven het prijsplafond. Maar of HEM ook de betreffende leverancier is die dit kwartaal geen subsidie krijgt, is niet bekend.