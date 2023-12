Huisarrest voor Italiaanse producent van zwaar Cobra-vuurwerk

De eigenaar van de Italiaanse fabriek die het zware Cobra-vuurwerk produceert, is vorige week onder huisarrest geplaatst. Het vuurwerk van de fabrikant wordt veelvuldig gebruikt bij aanslagen op woningen en bedrijven in Nederland. Volgens de regionale krant Il Centro zou het huisarrest het gevolg zijn van de vondst van 120 kilo illegaal opgeslagen vuurwerk en explosief poeder. Het huisarrest zou gelden zolang het onderzoek van het Italiaanse Openbaar Ministerie loopt. Vorig jaar overleed een medewerker van hetzelfde bedrijf, Di Blasio Fireworks, door een explosie op het testterrein van het bedrijf. De Nederlandse politie zegt op de hoogte te zijn van de situatie rond Di Blasio Fireworks. De Italiaanse politie en het Openbaar Ministerie in de provincie Teramo zijn vrijdag niet bereikbaar voor vragen van Nieuwsuur.

Het zijn explosieven. De kracht is vergelijkbaar met een handgranaat. Erik Kooijker

Ondertussen zou Di Blasio Fireworks ook voorkomen in een Nederlands onderzoek. Het Functioneel Parket, verantwoordelijk voor dat onderzoek, laat weten dat hun werk losstaat van het huisarrest van de eigenaar van de vuurwerkfabriek. Ze willen alleen kwijt dat hun onderzoek zich richt 'op waar het vuurwerk het illegale circuit in gaat en wie daarbij betrokken is.' De Nederlandse interesse in de fabriek is niet verrassend. Het zware Cobravuurwerk is de Nederlandse politie al lange tijd een doorn in het oog. Dit jaar waren in Nederland al ruim zeshonderd aanslagen met explosieven bij onder meer huizen, auto's en bedrijfspanden. Bij bijna al die explosies is zwaar vuurwerk de oorzaak, zegt Erik Kooijker, vuurwerkexpert van de Landelijke Eenheid. "Het is dan eigenlijk ook geen vuurwerk. Het zijn explosieven. De kracht is vergelijkbaar met een handgranaat." Explosieven-expert Ad van Riel laat zien wat het effect kan zijn van een Cobra-knal:

De Cobra 6 is de Nederlandse politie al lange tijd een doorn in het oog. Dit jaar vonden ruim zeshonderd explosies plaats bij aanslagen op huizen en bedrijven. Explosieven-expert Ad van Riel laat zien wat het effect is van een Cobra-explosie. - NOS

De politie pleit al langer voor een Europees verbod op de productie van zulk zwaar vuurwerk. Op dit moment is de productie van het zware vuurwerk nog legaal, bedoeld voor professionele vuurwerkshows. Maar bij professionele shows zijn de Cobra's niet veel te vinden, zegt Kooijker. "Ik ken ze niet." In plaats daarvan komen de explosieven in het illegale circuit terecht. Afgelopen jaar nam de politie ruim 47.000 flashbangers (zwaar knalvuurwerk, waaronder veel Cobra's) in beslag. In Duitsland werden ook nog eens bijna 290.000 flashbangers gevonden die waarschijnlijk voor de Nederlandse markt bedoeld waren. Online bestellen gaat makkelijk Wanneer Nieuwsuur probeert Cobra's te bestellen via sociale kanalen, heeft het het vuurwerk binnen twee uur in handen. Eerder deze maand haalde de politie meerdere Telegramkanalen offline waarin illegaal vuurwerk werd verhandeld. "Maar liever pakken we het probleem over de grens bij de bron aan," zegt Kooijker. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz zei dinsdag in de Tweede Kamer zich in te zetten voor een Europees verbod op het zware knalvuurwerk, maar dat het is lastig is 'om met de landen om ons heen één lijn te trekken'. De arrestatie van Elio di Blasio betekent niet het einde van de makkelijk beschikbare explosieven. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn ook namaak-Cobra's in omloop die in andere landen worden gemaakt. De politie zegt dat de meerderheid van de Cobra's die in omloop zijn wel degelijk uit Italië komen. Een medewerker van de vuurwerkfabriek Di Blasio Fireworks ontkent telefonisch dat er fouten zijn gemaakt. Volgens haar staat het bedrijf in goed contact met de politie. De vuurwerkfabriek is nog open, maar produceert volgens haar niet meer de Cobra 6, het explosief dat in Nederland veel voorkomt. Over de arrestatie van Elio di Blasio wil ze niks kwijt.