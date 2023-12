OM vervolgt zeven mensen om leveren zelfdodingsmiddel, drie anderen vrijuit

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat zeven mensen vervolgen vanwege betrokkenheid bij het leveren van zelfdodingsmiddel 'Middel X'. Twee van hen zouden het middel ook daadwerkelijk hebben verstrekt; zij worden ook aangeklaagd voor hulp bij zelfdoding. De exacte rol van de andere vijf is niet bekend.

Het OM meldde in oktober vorig jaar dat het tien mensen wilde vervolgen. Bij drie van hen gebeurt dat toch niet, wegens gebrek aan bewijs.

De zeven verdachten deden mee aan zogenoemde huiskamergesprekken, waar informatie over zelfdoding wordt gegeven. Dat is legaal in Nederland, maar volgens het OM bleef het daar niet bij. De zeven zouden als groep de verstrekking van het middel mogelijk hebben gemaakt. "De verdachten droegen hier ieder op hun eigen manier aan bij", schrijft het OM.

Criminele organisatie

Justitie beschuldigt de zeven van lidmaatschap van een criminele organisatie. Dat is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen met als doel om misdrijven te plegen. De zaken tegen hen dienen volgend jaar in de rechtbank in Arnhem.

De verdachten zijn allemaal betrokken bij de Coöperatie Laatste Wil, die zich inzet voor het recht van mensen om zelf over hun dood te beslissen. De vereniging wordt niet vervolgd en ook niet als criminele organisatie gezien, schrijft het OM.

De coöperatie stopte vorig jaar met de huiskamerbijeenkomsten, na aanwijzingen dat na deze bijeenkomsten afspraken werden gemaakt over de verkoop van het middel.