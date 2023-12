Suárez herenigd met boezemvriend Messi; ook hij tekent bij Inter Miami

Luis Suárez vervolgt zijn loopbaan bij Inter Miami in de Amerikaanse Major League Soccer. De 36-jarige Uruguayaan wordt daar herenigd met zijn goede vriend Lionel Messi, die afgelopen zomer de overstap maakte.

Ook twee andere oud-FC Barcelona-teamgenoten van Suárez spelen bij Inter Miami: Sergio Busquets en Jordi Alba.

Dit jaar kwam Suárez uit voor het Braziliaanse Grêmio, waar hij ondanks chronische knieklachten aantoonde nog niet versleten te zijn. De aanvaller was in Brazilië goed voor 26 goals en 17 assists in 53 wedstrijden en werd verkozen tot beste speler van de Braziliaanse competitie.

Successen bij Barcelona

Suárez verhuisde in 2006 van het Uruguayaanse Nacional naar FC Groningen en belandde via Ajax en Liverpool in 2014 bij Barcelona. In Catalonië kende hij zes succesrijke seizoenen aan de zijde van Messi, met het winnen van vier landstitels, de Champions League en het WK voor clubs als hoogtepunten.