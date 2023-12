alFitrah vrijgesproken van achterhouden informatie voor parlementair onderzoek

De stichting alFitrah en diens voorzitter zijn vrijgesproken van het niet meewerken aan het onderzoek van een parlementaire onderzoekscommissie. Wel wordt de Utrechtse stichting veroordeeld voor valsheid in geschrifte en de voorzitter ook nog voor het plegen van meineed. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag bepaald.

In 2019 stelde de Tweede Kamer een parlementaire ondervragingscommissie in die onderzoek moest doen naar ongewenste beïnvloeding van religieuze en maatschappelijke organisaties uit onvrije landen. De stichting, bekend door de gelijknamige salafistische moskee in Utrecht, was ook onderwerp van onderzoek.

Het Openbaar Ministerie (OM) verweet de stichting ervan onvoldoende mee te werken aan het onderzoek. Het OM voerde ook aan dat de voorzitter van alFitrah bepaalde stukken niet met de commissie had gedeeld.

De voorzitter beweerde dat die stukken bij de FIOD lagen en hij er dus niet over kon beschikken. Dat was volgens het OM een leugen, waardoor de man zich naast valsheid in geschrifte ook schuldig zou hebben gemaakt aan meineed. Ook zijn partner, de secretaris van de stichting, zou valsheid in geschrifte hebben gepleegd, betoogde het OM.

Stichting failliet

De rechtbank stelt dat de stichting meer informatie had kunnen delen met de commissie, maar er is geen bewijs dat er bewust informatie is achtergehouden. Desondanks heeft de voorzitter gelogen over het feit dat hij de stukken niet had, waardoor er wel sprake is van valsheid in geschrifte en meineed.

Het OM verdacht de voorzitter en zijn partner ook van valsheid in geschrifte en witwassen bij opgestelde leningsovereenkomsten. Dat zouden schenkingen van de stichting aan de voorzitter en de secretaris zijn geweest. De rechtbank oordeelt dat ook dit niet kan worden bewezen.

Het OM eiste tegen de voorzitter van de stichting een celstraf van vier maanden. Omdat de rechtbank tot een ander oordeel komt valt de straf lager uit: een taakstraf van 120 uur. Zijn partner is vrijgesproken. De stichting krijgt geen straf opgelegd omdat die inmiddels failliet is.

Afhouden van samenleving

De parlementaire ondervragingscommissie rondde het onderzoek in 2020 af. De belangrijkste conclusie was dat moskeeën en moskeescholen worden beïnvloed door financiers uit onvrije landen die hun politiek-religieuze invloed in Nederland willen laten gelden. Het gaat dan om fundamentalistische boodschappen die de kernwaarden van de Nederlandse samenleving afwijzen.

De commissie concludeerde ook dat de stichting alFitrah onder andere via intensief moskeeonderwijs kinderen en hun ouders afhoudt van de samenleving.