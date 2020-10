Armenië beschuldigt Azerbeidzjan van schenden nieuw staakt-het-vuren

Armenië beschuldigt Azerbeidzjan van het schenden van de nieuwe wapenstilstand in de betwiste regio Nagorno-Karabach.

Het staakt-het-vuren ging in om middernacht plaatselijke tijd. Een paar minuten later waren er volgens de woordvoerder van de Armeense minister van Defensie alweer gevechtshandelingen.

"De vijand vuurde artilleriegranaten af in noordelijke richting van 00.04 tot 02.45 uur en vuurde raketten af in zuidelijke richting van 02.20 tot 02.45 uur", schrijft ze op Twitter. Azerbeidzjan heeft voor zover bekend nog niet gereageerd.

Eerdere wapenstilstand

Een week geleden hadden Armenië en Azerbeidzjan na bemiddeling door Rusland ook een wapenstilstand afgesproken in de regio, maar dat werd binnen vijf minuten al geschonden. Ook in de dagen daarna werd het staakt-het-vuren niet nageleefd. De landen gaven elkaar de schuld van de schendingen.

Het conflict over het gebied laaide eind september op en heeft in de voorbije weken al aan zeker 600 militairen en burgers het leven gekost. De regio in Azerbeidzjan wordt bewoond en bestuurd door Armeniërs. Ze krijgen daarbij militaire en financiële hulp van Armenië.