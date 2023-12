Wesp en blessure hinderen Van Duijvenbode, die direct sneuvelt bij WK darts

Dirk van Duijvenbode is er niet in geslaagd om de derde ronde van het WK darts te bereiken. Aubergenius kampt al lange tijd met een schouderblessure en uitte voorafgaand aan het toernooi twijfels over zijn vorm en fitheid. Tegen de Kroaat Boris Krcmar kon hij een goede start geen vervolg geven: 3-1 nederlaag.

"Ik was maandenlang drie of vier dagen van huis om hier in ieder geval de eerste ronde te winnen, en dat lukte niet", zei Van Duijvenbode na de wedstrijd.

"Ik kan best tevreden zijn met hoe ik speelde, ten opzichte van de laatste drie maanden. Alleen je verliest wel, en dat is frustrerend. Ik heb een baby thuis en wil eigenlijk niet van huis weg, maar het moet om te presteren. Het lukte niet, dat is pijnlijk."

Meer Nederlanders

Later vandaag komen Raymond van Barneveld en Jermaine Wattimena nog in actie in de tweede ronde in het Alexandra Palace in Londen. Vooralsnog is Michael van Gerwen de enige Nederlander die de derde ronde bereikt heeft.