Gemeente sleept COA voor de rechter voor situatie in Ter Apel

De gemeente Westerwolde stapt naar de rechter om het aantal asielzoekers in de opvanglocatie Ter Apel terug te brengen tot maximaal 2000. "We hebben het punt bereikt waarop de situatie niet langer aanvaardbaar is en er juridisch moet worden ingegrepen", zegt burgemeester Velema tegen EenVandaag.

In Ter Apel verblijven al tijden meer asielzoekers dan het maximale aantal van 2000 dat in 2010 met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is afgesproken. Op dit moment zijn het er 2200. Overschrijding van die bovengrens leidt tot problemen binnen en buiten het centrum.

Overlast in het dorp

"De doorslag gaf de situatie van de afgelopen maanden", zegt Velema. Hij verwijst naar een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie van eerder deze maand. De asielzoekers overnachten soms in wachtruimtes, waar ze 's nachts bij brand niet snel uit kunnen vluchten, concludeerde de inspectie. De drukte in het centrum leidt ook tot sociale onveiligheid en geweldsincidenten.

Asielzoekers zorgen ook voor overlast in het dorp Ter Apel. Ondernemers klagen over diefstal, bedreigingen en intimiderend gedrag. Volgens de ondernemers zijn daar zo'n tweehonderd asielzoekers verantwoordelijk voor.

De gemeente heeft het COA eerder al gesommeerd het aantal bewoners tot 2000 terug te brengen. Omdat dit nog steeds niet het geval is, spant de gemeente een kort geding aan. Dat dient op 10 januari.