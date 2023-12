Koninklijke winterfoto's, nu niet vanaf de piste maar voor het paleis

In juni ging het koninklijk gezin ook op de foto. Dat was bij een strandtent op het Zuiderstrand in Den Haag. Het hele gezin was aanwezig, ook toen met hondje Mambo. Na afloop van die sessie was er in tegenstelling tot vandaag wel ruimte voor het stellen van vragen.

Prinses Amalia en haar zus Alexia spraken zich toen voor het eerst in het openbaar uit over hun ervaringen met negatieve aandacht op sociale media. Ook vertelde Alexia dat ze "enorm trots" is op hoe haar zus omgaat met bedreigingen die maken dat ze zware beveiliging krijgt.

De woorden van Alexia leken de kroonprinses te emotioneren: