Gaat de Super League er komen in het clubvoetbal? Zes vragen en antwoorden

Deskundigen denken van wel. De uitspraak heeft duidelijk gemaakt dat de grote voetbalbonden weinig kunnen doen tegen clubs die zelf een toernooi of competitie willen opzetten. Dat houdt in dat de monopolypositie die onder meer de UEFA en de FIFA hebben, wegvalt.

De uitspraak is door promotor A22 aangegrepen om nieuwe plannen voor een Super League te presenteren. Hoe realistisch is de komst van de Super League?

Dat is nog maar de vraag. De eerdere poging tot zo'n supercompetitie mislukte faliekant. Wel zijn de plannen van A22 Sports Management, het bedrijf achter de Super League, veranderd. Grote kritiekpunten zijn deels weggenomen in die nieuwe opzet. Zo presenteert de A22 de Super League nu als een (meer) open toernooi, in tegenstelling tot de gesloten competitie waarover in 2021 werd gesproken.

Dat toernooi lijkt op de nieuwe opzet van de Champions League, die komend seizoen ingaat. Zo zijn er ook drie toernooien, of niveaus, waarin gespeeld wordt. Ook begint het met groeps- of competitiefases, waarna gespeeld wordt in een knock-outsysteem met als sluitstuk een finale op neutraal terrein.

Verschillen en onduidelijkheden zijn er ook. Zo zullen de beste clubs verzekerd zijn van deelname voor meerdere seizoenen, ongeacht de prestaties in de nationale competitie. Bij de grote UEFA-toernooien zoals de Champions League moeten clubs zich ieder seizoen kwalificeren.

De exacte invulling van de kwalificatie voor het mogelijke nieuwe toernooi, is nog niet volledig bekend. Wel bleek uit de presentatie dat jaarlijks 20 clubs zich voegen bij 44 ploegen die hun plek behouden in de Super League. Het totaal aantal deelnemende clubs zou aanzienlijk lager liggen ten opzichte van de bestaande UEFA-toernooien: 64 tegenover 108.

Zitten de clubs hierop te wachten?

De achttien clubs die twee jaar geleden mee wilden doen aan een Super League, zagen vooral de beloofde miljoenen zitten. De meesten trokken zich onder druk van supporters, bonden en overheden vlot terug. Dat lijkt zo te blijven, blijkt uit de eerste reacties.

Alleen Real Madrid en FC Barcelona staan nog achter het plan. De voorzitters van deze Spaanse grootmachten noemen het "een keerpunt" en "een mooie dag voor het voetbal en de sport in het algemeen". Geen van de andere topclubs heeft uitgesproken voorstander te zijn van de komst van een nieuw toernooi.

Ook de KNVB, Premier League en La Liga zijn tegen. Bekijk hier de reactie van PSV-directeur Marcel Brands: