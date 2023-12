Vanavond op tv: F-16's voor Oekraïne • De toekomst van Suriname • Politie wil handel in Cobra's stoppen

Nederlandse F-16's naar Oekraïne

Nederland gaat achttien F-16's leveren aan Oekraïne. Het kabinet had al in augustus gezegd dat het F-16-jachtvliegtuigen beschikbaar zou stellen aan de Oekraïners, iets waar president Zelensky verschillende keren op had aangedrongen. Het kabinet heeft nu besloten dat het er achttien worden.

In hoeverre gaan de gevechtsvliegtuigen Oekraïne helpen in deze fase van de strijd? We spreken erover met Dick Berlijn, oud-Commandant der Strijdkrachten.