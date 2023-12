Harde wind verwoest Gelderse kerstmarkt waar kinderen sinds de zomer aan werkten

Een grote tent in het Gelderse Halle is gisteren door harde wind in elkaar gezakt. In de tent was net een kerstmarkt opgebouwd met spullen die zijn gemaakt door leerlingen van de Dorpsschool Halle.

Leerlingen uit alle klassen van de school werkten sinds dit schooljaar aan de spullen, van waxinelichthouders tot kerstballen. Die zijn nu vrijwel allemaal zijn verwoest. Naar de markt werd verwachtingsvol uitgekeken, schrijft Omroep Gelderland.