Noodopvang in Uden mag voorlopig open, maximaal 200 bewoners

In de noodopvang in Uden mogen voorlopig maximaal 200 asielzoekers worden gehuisvest. Dat heeft de rechter vandaag in een kort geding beslist. Met de uitspraak lijkt het erop dat de noodopvang in het hotel officieel open mag.

In de noodopvang in het Van der Valk-hotel wil het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de komende drie jaar 300 asielzoekers opvangen. De gemeente Maashorst, waar Uden onder valt, had daar eerder deze week ook een vergunning voor verleend.

Eergisteren moest de opvang op de valreep toch gesloten blijven, omdat een voorzieningenrechter de vergunning op het allerlaatste moment had geschorst. Omwonenden waren naar de rechter gestapt.

Ondertussen arriveerden al wel de eerste asielzoekers bij de noodopvang, waar vanwege de schorsing officieel niemand mocht worden opgevangen. Desondanks besloot de gemeente niet te handhaven en de rechtszaak van vandaag af te wachten.

Staatssecretaris Van der Burg van Asiel sprak vanmiddag, voor de uitspraak, zijn hoop uit dat de noodopvang door zou mogen gaan. Het aanmeldcentrum Ter Apel zit overvol en Van der Burg probeert gemeenten zover te krijgen opvang te regelen om te voorkomen dat asielzoekers in tenten moeten slapen. "Als Uden open kan, zouden we het met de kerst kunnen redden."

Voorwaarden aan gemeente en COA

Tijdens de rechtszaak van vandaag werd duidelijk dat de vergunning op last van de rechter moet worden aangepast. Zo mogen er in het hotel geen 300, maar maximaal 200 asielzoekers worden opgevangen, meldt Omroep Brabant. Als dit aantal wordt overschreden, dreigen er dwangsommen.

Daarnaast stelde de rechtbank enkele voorwaarden aan het COA en de gemeente. Zo moet er elke week overleg zijn met een grote groep omwonenden, onder meer over veiligheid.

Verder is de gemeente verantwoordelijk voor intensief toezicht rond het hotel. Het COA moet van de rechter 24 uur per dag toezicht houden en altijd bereikbaar zijn.

Slepende kwestie

Met het kort geding van vandaag is het volgens Omroep Brabant de vierde keer dat een rechter moet oordelen over de vergunning van de opvang. De kwestie begon in juli, toen de gemeente bekendmaakte dat het hotel zou gaan dienen als opvang voor asielzoekers.

Een groep van 32 omwonenden stapte naar de rechter om uitstel te vragen. Ze wezen erop dat de vergunningaanvraag niet op orde zou zijn geweest, waardoor ze niet in staat waren om bezwaar te maken.

De rechter gaf de bewoners gelijk en oordeelde dat de gemeente onzorgvuldig had gehandeld. Maar de gemeente ging in hoger beroep. Ook het hof gaf de omwonenden gelijk, maar stelde vast dat het verbod op huisvesting van asielzoekers alleen zou gelden totdat de gemeente een besluit had genomen over de vergunning.

Gisteren maakte de gemeente Maashorst bekend dat er een vergunning was verleend voor de opvang van in totaal 300 asielzoekers in de komende drie jaar in het hotel. De omwonenden stapten daarop opnieuw naar de rechter, met als gevolg dat de vergunning tot vandaag werd geschorst.