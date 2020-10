New York verbiedt bruiloft met 10.000 gasten • Ruim 32.000 besmettingen in Frankrijk

De autoriteiten in de stad New York hebben een streep gezet door een bruiloft waar meer dan 10.000 mensen werden verwacht. Het feest zou morgen worden gehouden in het stadsdeel Brooklyn.

Gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York zei in een persconferentie dat de autoriteiten werden getipt over de aanstaande bruiloft. Volgens hem is het op dit moment niet verstandig om een feest te houden op zo'n grote schaal.

"Je kunt trouwen. Maar je kunt gewoon geen duizend mensen op je bruiloft ontvangen", zei Cuomo. "Aan het eind van de dag heb je hetzelfde resultaat. Het is ook goedkoper!"

In het deel van de stad waar de bruiloft zou worden gehouden geldt dat bij bijeenkomsten binnen maximaal vijftig mensen aanwezig mogen zijn. Voor religieuze evenementen in een kerk of tempel is de limiet een derde van de capaciteit van het gebouw.