New York verbiedt bruiloft met 10.000 gasten • 'Oud-premier Blair overtrad coronaregels'

De Britse oud-premier Tony Blair is in opspraak geraakt omdat hij de coronaregels zou hebben overtreden. Volgens The Sunday Times is hij niet in thuisquarantaine gegaan na een tweedaagse trip naar de Verenigde Staten. Mensen die vanuit dat land Groot-Brittannië binnenkomen moeten verplicht twee weken in isolatie gaan.

De krant zegt foto's te hebben van Blair waarop te zien is dat hij tien dagen na zijn terugkeer uit Washington een restaurant in Londen verlaat. The Sunday Times meldt dat Blair vrijstelling heeft aangevraagd, maar die niet kreeg.

Een woordvoerder van Blair zegt in de Britse krant dat de oud-premier voor niemand een risico vormde aangezien hij meerdere keren voor, tijdens en na zijn reis is getest.