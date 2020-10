Eerste besmetting op Schiermonnikoog • Kinderen angstiger door coronacrisis

In China is een wet aangenomen die is gericht op het onder controle houden van infectieziekten. Volgens staatspersbureau Xinhua is de wet gisteren aangenomen en treedt hij vanaf 15 april 2021 in werking. In de wet zijn systemen vastgelegd voor onder meer risicoanalyse, vroege waarschuwingen, onderzoek en informatiedeling, waarmee volgens Xinhua beter geanticipeerd kan worden op bijvoorbeeld pandemieën.

Er zouden in de wet ook maatregelen staan die uitbraken met infectieziekten moeten voorkomen.

In de Chinese stad Wuhan dook eind vorig jaar de eerste besmette coronapatiënt op. Wereldwijd gaan experts ervan uit dat het virus in China van dier op mens is overgegaan. Via vergaande maatregelen heeft China de corona-uitbraak in eigen land onder controle gekregen. Het land meldde twee maanden lang geen binnenlandse besmettingen, tot afgelopen week in de stad Qindao 12 nieuwe gevallen werden gemeld. Meteen werden alle 9 miljoen inwoners van de stad getest.