Risico's op de Rode Zee leiden tot oplopende containerprijzen

En dus begonnen de grote containerrederijen de vaarroute te mijden . Rederijen als Maersk en MSC laten hun schepen komende tijd omvaren via Kaap de Goede Hoop op het zuidelijkste punt van Afrika.

Afgelopen weken vielen Jemenitische Houthi-rebellen meermaals schepen aan op een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldhandel. De Houthi's zeggen dat ze alleen schepen aanvallen die iets met Israël te maken hebben, omdat ze dat land willen straffen voor de oorlog in Gaza. In de praktijk is niet te voorspellen welke schepen ze aanvallen en welke niet.

Wie een container vol spullen uit Shanghai naar Rotterdam wil vervoeren, is komende tijd flink duurder uit. De oorzaak? De aanhoudende problemen op de Rode Zee.

Dat resulteert in fikse stijgingen van het containertransport. Uit marktcijfers die ING deelde, blijkt dat de prijs voor het vervoer van een standaard 40-voetcontainer tussen Shanghai en Rotterdam eind november nog op gemiddeld 1063 euro lag. Inmiddels is dat 1513 euro, ruim 40 procent hoger. Ook de wereldwijde containerprijs nam in de periode met 20 procent toe.

Toeslag

De toename is het gevolg van toeslagen die grote rederijen invoeren om de kosten van het omvaren te dekken. "Het gaat om zo'n 6000 kilometer extra via Kaap de Goede Hoop. Dat kost al snel tien dagen", zegt sectoreconoom Rico Luman van ING.

De grote Deense rederij Maersk rekent een toeslag van ruim 600 euro voor een containervaart van China naar Noord-Europa. Ook het Franse CMA CGM rekent honderden euro's extra.

"Daarmee zijn de containerprijzen nog niet in de buurt van de hoogste prijzen tijdens de coronacrisis", zegt Luman. "Maar het is wel een duidelijk keerpunt. En het lijkt er niet op dat dit veiligheidsrisico snel is opgelost."

Maandag kondigde de Amerikaanse minister Austin van Defensie internationale actie aan om de handelsroute te beveiligen. In de regio zijn meerdere marineschepen van de NAVO aanwezig. De Houthi's zeiden woensdag dat ze zullen terugslaan als ze door de Amerikanen onder vuur worden genomen.