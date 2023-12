Straf Bouterse voor acht dagen opgeschort, eerste stap richting gratieverzoek

Het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) heeft de tenuitvoerlegging van de celstraf van ex-president Desi Bouterse en vier medeveroordeelden voor acht dagen opgeschort. Het besluit volgt op een verzoek van de advocaat van de veroordeelden. Die heeft aangekondigd dat hij een gratieverzoek wil gaan indienen. Het is nog niet bekend welke argumenten hij voor gratie wil aanvoeren.

Als Bouterse en de medeveroordeelden gratie krijgen, hoeven zij hun straf niet uit te zitten. Maar volgens strafrechtadvocaat Gerard Spong, die nauw betrokken was bij onderzoek in de zaak, is de kans dat dit gebeurt klein.

"Je kan in zijn algemeenheid zeggen: hoe kleiner de periode tussen de oplegging van de straf en een gratieverzoek, des te groter de kans dat het verzoek wordt afgewezen. Want geen enkele rechter zal adviseren om een gratieverzoek toe te wijzen in een zaak waarin deze eergisteren twintig jaar heeft opgelegd", aldus Spong.

Twintig jaar cel

Bouterse is woensdag definitief veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982. De rechters lieten Bouterse niet gelijk arresteren, waardoor hij nog op vrije voeten is.

Als een verzoek om gratie is ingediend, is het aan president Santokhi om daar een besluit over te nemen.

Santokhi zei gisteren in gesprek met Nieuwsuur dat het volgens hem onvermijdelijk is dat Bouterse binnenkort de gevangenis ingaat. "Eén ding staat vast: er is een vonnis en dat vonnis moet worden uitgevoerd", zei hij in de uitzending.

De president moet bij een gratieverzoek advies inwinnen bij de rechters die de straf hebben opgelegd. De president hoeft dat advies niet op te volgen, maar hij heeft na de veroordeling van woensdag gezegd dat wel te zullen doen.

Decembermoorden

Het jarenlange proces van de Decembermoorden draait om de moord op vijftien politieke tegenstanders van het regime van Bouterse. In de nacht van 7 op 8 december 1982 werden journalisten, vakbondsleiders en advocaten doodgeschoten in Fort Zeelandia, het toenmalige hoofdkantoor van Bouterse in hoofdstad Paramaribo.