Van der Poel klasse beter dan eeuwige rivaal Van Aert bij eerste duel in het veld

Duels in het veldrijden tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert leveren al bijna tien jaar spektakel op. Maar de eerste ontmoeting van het seizoen tussen de twee wereldtoppers was na drie van de tien ronden al niet meer spannend. Bij de Exact Cross in het Belgische Mol was Van der Poel duidelijk de betere. Van Aert moest genoegen nemen met de tweede plaats. Hij kwam ruim een minuut na de oppermachtige Nederlander over de streep. Bij de vrouwen ging de zege naar Lucinda Brand. 'Leuker met Wout erbij' Al weken werd er uitgekeken naar de eerste veldrit waarbij de twee eeuwige rivalen samen aan de start zouden verschijnen. Ook Van der Poel had er zin in. "Het is altijd wel leuker met Wout erbij. Hij drijft me altijd tot het uiterste en dat zal vandaag niet anders zijn", zei de kersverse Sportman van het Jaar voor de start tegen het Belgische Sporza. Dat bleek vrijdagmiddag wel mee te vallen.

In de eerste twee ronden kon Van Aert de Nederlandse wereldkampioen nog ogenschijnlijk eenvoudig volgen. Op de zandstroken rond het Zilvermeer leken de twee aan elkaar gewaagd, maar een ronde later was Van der Poel gevlogen na een versnelling op een van de steile heuveltjes. Na twintig minuten crossen was het verschil gemaakt. Even later kreeg Van der Poel nog te maken met een afgelopen ketting, maar die kon hij er rustig weer terugleggen. "Ik reed vooral goed door het zand, vond ik zelf. Dat is het belangrijkste in een zandcross natuurlijk", reageerde Van der Poel na zijn zege. "Ik had een goed gevoel en een goed tempo, zonder echt over de limiet te gaan." De Belg Niels Vandeputte werd derde, op ruim twee minuten van Van der Poel. Tom Pidcock, Lars van der Haar, Pim Ronhaar en Eli Iserbyt, allen winnaar van een of meerdere wereldbekerwedstrijden dit seizoen, lieten de cross in Mol aan zich voorbij gaan.

Live bij de NOS Bij de wereldbeker in Antwerpen staan morgen zowel bij de mannen als de vrouwen alle toppers aan de start. De wedstrijden zijn zaterdag live te zien bij de NOS, via een stream op NOS.nl en in de NOS-app. De vrouwen gaan om 13.40 uur van start, de strijd tussen Van der Poel, Van Aert en Pidcock brandt om 15.10 uur los.

Van der Poel en Van Aert zijn pas deze maand begonnen aan hun cross-seizoen, omdat ze de afgelopen maanden vooral bezig waren met de voorbereiding op het nieuwe wegseizoen. Twee dagen geleden verkende Van Aert nog het parcours van Parijs-Roubaix. De Belg slaat het WK veldrijden in februari zelfs over, net als Tom Pidcock. Het zegt iets over de prioriteiten van de renners. Morgen 'grote drie' herenigd De cross in Mol betekende voor Van der Poel en Van Aert de aftrap van een korte, maar drukke wedstrijdperiode. Vooral rond Kerst en oud en nieuw rijden de meervoudig wereldkampioenen veel veldritten. Morgen gaan 'de grote drie' voor het eerst met elkaar de strijd aan, want bij de wereldbekerwedstrijd in Antwerpen verschijnt ook oud-wereldkampioen Pidcock aan de start.

