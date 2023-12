Apparaten met universele oplader vanaf december 2024 in Nederland verplicht

De invoerdatum is bekend: vanaf 28 december 2024 moeten bijna alle nieuwe elektrische oplaadbare apparaten in Nederland dezelfde aansluiting hebben. Het gaat om mobiele telefoons, tablets, koptelefoons, apparaten voor videogames, computermuizen en e-readers. In april 2026 gaan de regels ook gelden voor nieuwe laptops.

Politici praten al langer over het afdwingen van een uniforme usb-c-oplaadstandaard. In oktober vorig jaar stemde het Europees Parlement unaniem voor een universele oplaadplug. In Nederland duurt het dus nog een jaar voor consumenten voor nieuwe apparaten maar één oplader nodig hebben.

Kosten

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. Ze vindt dat consumenten op onnodige kosten worden gejaagd als ze verschillende opladers moeten kopen.

En het is ook lastig, benadrukt zij. "We willen de wirwar aan verschillende opladers die we allemaal nodig hebben terugdringen", aldus de minister. Oude weggegooide opladers veroorzaken in Europa jaarlijks voor duizenden tonnen aan elektrisch afval, zegt ze.

Pictogram

Consumenten kunnen vanaf december 2024 zelf beslissen of ze een nieuw apparaat met of zonder oplader kopen. Op producten komt een pictogram te staan, zodat te zien is of er een oplader in de doos zit.